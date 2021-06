Usa-Russia: Biden, non vogliamo un conflitto ma pronti a rispondere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ribadito che gli Usa "non vogliono un conflitto con la Russia" ma piuttosto una relazione "stabile e prevedibile". Lo ha dichiarato parlando di fronte alle Forze armate dopo essere arrivato nella base di Mildenhall, nel Regno Unito. Il capo dello Stato Usa ha tuttavia puntualizzato che gli Stati Uniti restano pronti a rispondere in modo " significativo e robusto" a qualsiasi iniziativa ostile da parte di Mosca. Secondo l’inquilino della Casa Bianca, Usa e Russia sono due nazioni che "condividono una grande responsabilità nel mantenimento della sicurezza globale, una responsabilità che gli Stati Uniti prendono seriamente", ha detto Biden. Il presidente statunitense incontrerà l’omologo russo Vladimir Putin a Ginevra il 16 giugno prossimo, nell’ambito del tour europeo che lo porterà al G7 in Cornovaglia e successivamente a Bruxelles per incontrare i vertici dell’Unione europea e della Nato.(Rel)