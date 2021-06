Nicaragua: gli Usa impongono sanzioni a soggetti coinvolti in ondata arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti chiedono al presidente del Nicaragua, Daniel Ortega, e al governo nicaraguense di rilasciare immediatamente i candidati presidenziali Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastian Chamorro e altri leader della società civile e dell'opposizione arrestati la scorsa settimana. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. "Gli Stati Uniti condannano queste azioni nei termini più inequivocabili e ritengono il presidente Ortega e coloro che sono complici di queste azioni responsabili della loro sicurezza e del loro benessere". In risposta "a questa ondata di oppressione e a causa della mancata attuazione da parte del Nicaragua delle riforme elettorali ormai scadute, richieste dall'Organizzazione degli Stati americani e sostenute dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, gli Stati Uniti stanno imponendo sanzioni a diversi membri del regime di Ortega per la loro complicità nelle attività del regime di Ortega". (segue) (Nys)