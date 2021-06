Nicaragua: gli Usa impongono sanzioni a soggetti coinvolti in ondata arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento del Teesoro degli Stati Uniti sanziona una consigliera e figlia di Daniel Ortega e Rosario Murillo, Camila Antonia Ortega Murillo, che è anche coordinatrice della Commissione nazionale per l'economia creativa; Leonardo Ovidio Reyes Ramirez, presidente della Banca Centrale del Nicaragua; Julio Modesto Rodriguez Balladares, generale militare e direttore esecutivo del fondo pensione e investimento militare; e Edwin Ramon Castro Rivera, un deputato dell'Assemblea nazionale. "Gli Stati Uniti - ha aggiunto Blinken -continueranno a utilizzare tutti gli strumenti diplomatici ed economici per sostenere gli appelli dei nicaraguensi per una maggiore libertà e responsabilità, nonché elezioni libere ed eque". (Nys)