Usa: Biden revoca divieti Trump contro app cinesi TikTok e WeChat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha revocato alcune misure introdotte dal suo predecessore Donald Trump per limitare le app di proprietà cinese TikTok e WeChat. Lo scrive il "Wall Street Journal", sottolineando che le precedenti disposizione saranno sostituite da un ordine esecutivo che impone “un'ampia revisione delle app controllate da avversari stranieri" per determinare se rappresentano una minaccia alla sicurezza degli Stati Uniti. Il nuovo ordine non si rivolge specificamente a nessuna società, ma crea il potenziale per un giro di vite ancora più ampio sulle app di proprietà cinese rispetto agli ordini dell'amministrazione Trump. Il dipartimento del Commercio è stato autorizzato ad avviare immediatamente tale revisione. L'ordine esecutivo di Biden, spiega il "Wsj" citando fonti dell'amministrazione, è progettato per sostituire l'approccio dell'amministrazione Trump nei confronti delle singole società con un processo più ampio per la revisione dei rischi posti dalle app di proprietà straniera.(Nys)