Roma 2021: Ballico (Fd'I), congratulazioni a Michetti per candidatura a sindaco

- "Congratulazioni al Professor Enrico Michetti per la candidatura, in ticket con Simonetta Matone, come Sindaco di Roma per il Centrodestra unito. A Ciampino conosciamo bene lo spessore e l'indiscusso curriculum del Professor Michetti, che ha permesso al nostro Comune di vincere uno storico ricorso sull'esercizio dell'attività di gestione dei crediti tributari dell'Ente, che ha fatto scuola e che ora viene indicato come 'Lodo contabile Michetti'". Lo dichiara in una nota Daniela Ballico sindaco di Ciampino. "Candidati di altissimo profilo, che si sono distinti per la qualità del loro operato professionale nello svolgimento degli incarichi istituzionali e che rappresentano la migliore risposta alla complessità della sfida rappresentata da Roma. Un sincero in bocca al lupo. Io ci sono e, per quanto mi sarà possibile, metterò a disposizione tutto il mio impegno personale per la vittoria del Centrodestra a Roma. Un plauso al ticket con la Dottoressa Matone che sarà un Vice Sindaco straordinario. Mi auguro - conclude la Ballico - che Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi con tutte le altre componenti del Centrodestra sappiano costruire una squadra ampia qualificata ed inclusiva a sostegno di queste candidature". (Com)