Germania: legge su catene di approvvigionamento al voto del Bundestag l'11 giugno

- Il Bundestag voterà l'11 giugno la legge sul rispetto dei diritti umani nelle catene di approvvigionamento delle imprese tedesche. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, ricordando che il voto giunge al termine di un'accesa discussione sul provvedimento, protrattasi per anni. “Mi sono tolto un gran peso dal cuore”, ha commentato il ministro per la Cooperazione economica e lo sviluppo tedesco, Gerd Mueller, che della legge è stato il promotore. Se, come probabile, la norma verrà approvata dal parlamento federale, le aziende con almeno tremila dipendenti dovranno garantire che, nel proprio settore e nei rapporti con i fornitori immediati, non si verifichino violazioni dei diritti umani. Requisiti meno rigorosi si applicano agli altri anelli della catena di approvvigionamento. In questo caso, aziende devono agire qui solo se vengono a conoscenza di una possibile violazione dei diritti umani. Per le imprese con almeno tremila lavoratori, la legge entrerà in vigore nel 2023. Dall'anno successivo, il provvedimento riguarderà anche le società con più di mille dipendenti. In precedenza, era stato reso noto che come sanzioni sarebbero state previste multe per un ammontare pari a fino il 2 per cento del fatturato annuo o l'esclusione delle aziende dagli appalti pubblici per tre anni. (Geb)