Francia: Covid, premier Castex posto in isolamento dopo positività della moglie

- Il primo ministro francese Jean Castex si metterà in isolamento per sette giorni dopo che la moglie è risultata essere positiva al coronavirus. Lo ha reso noto Matignon, sede del governo francese. "Il primo ministro, che aveva ricevuto la sua prima iniezione del vaccino AstraZeneca il 19 marzo, è stato testato negativo questa sera", ha fatto sapere l'entourage di Castex. Per il premier si tratta del terzo isolamento in meno di un anno, anche se non è mai risultato positivo. Castex deve ancora ricevere la sua seconda dose di vaccino dopo la prima iniettata 11 settimane e mezzo fa. Le autorità sanitarie, infatti, raccomandano una distanza di dodici settimane. (Frp)