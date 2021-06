Riforme: D'Uva (M5s), con voto a Senato a diciottenni voce ai giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora qualche mese e anche i diciottenni potranno votare al Senato! Nei prossimi giorni alla Camera esamineremo e voteremo la proposta di legge costituzionale che abbassa il limite di età per gli elettori del Senato da 25 a 18 anni. La proposta è stata già approvata, in prima e in seconda lettura, alla Camera e al Senato. Ci aspettano altre due votazioni e anche questo obiettivo diventerà realtà. Aumentiamo la partecipazione dei più giovani alla vita politica del nostro Paese e diamo voce ai ragazzi". Lo afferma il deputato questore del M5s Francesco D'Uva.(Com)