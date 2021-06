Italia-Repubblica Ceca: Di Stefano a colloquio con vice ministro Chmelar su temi bilaterali ed europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sottosegretario Benedetto Della Vedova ha incontrato oggi alla Farnesina il Viceministro degli Esteri della Repubblica Ceca, Aleš Chmelař. Al centro dell’incontro le relazioni bilaterali e vari temi europei, tra cui la ripresa post-covid e il piano Next Generation Eu, la Conferenza sul Futuro dell’Europa, l’allargamento ai Balcani occidentali e la cooperazione nella gestione dei flussi migratori. Lo riferisce in una nota la Farnesina. In apertura dei colloqui, Della Vedova ha espresso l’auspicio di un rilancio della cooperazione bilaterale dopo la pandemia. Cooperazione che, nelle parole del Sottosegretario, dovrà svilupparsi tanto sul piano bilaterale quanto su quello europeo. Una prima occasione è offerta dalla Conferenza sul futuro dell’Europa, apertasi il 9 maggio scorso. Questa, ha detto Della Vedova, “dovrà essere un momento di ripensamento ambizioso del progetto di integrazione, concentrato sulle priorità dei cittadini e aperto a modifiche istituzionali”. (segue) (Com)