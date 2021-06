Rifiuti: Zingaretti, Roma li ha sparsi in tutta Italia, ma cittadini dicono basta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma in questi anni ha mandato una quantità di rifiuti grande 4 volte lo stadio Olimpico in Lombardia, in Emilia Romagna, in Toscana, in Abruzzo e in Puglia, in provincia di Viterbo. Alla fine le persone dicono basta: noi siamo disponibili ad aiutare la Capitale ma è giusto che, come in ogni altro posto del mondo, ci siano dei siti". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti intervistato dal direttore de La Stampa, Massimo Giannini. "Raggi nel 2019 aveva ottemperato ad un dovere, quello di indicare un sito per una discarica. L'Europa e il buon senso prevedono che i rifiuti suiano smaltiti dove si producono. La patologia di Roma, invece, è che si stanno spargendo rifiuti in tutta Italia e in tutta Europa - ha aggiunto Zingaretti -. Di certo, però, non ci sarà mai più l'incubo della discarica come Malagrotta". Inoltre, Zingaretti ha sottolineato che "Roma non ha un programma di impianti che trattino rifiuti", ha concluso Zingaretti.(Rer)