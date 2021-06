Libia: Consiglio di Stato riapre candidature per sette cariche sovrane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio Supremo di Stato libico ha annunciato la riapertura delle candidature per le sette cariche sovrane previste nell'accordo politico firmato a Bouznika, in Marocco, lo scorso 6 ottobre. In un comunicato pubblicato oggi, l'organismo ha fissato le condizioni che dovrebbero essere soddisfatte dal candidato per queste posizioni ed invitato i cittadini che desiderano candidarsi alle diverse cariche a presentare domanda al Consiglio attraverso i membri del comitato formato appositamente a questo scopo, entro e non oltre la sera di domenica prossima, 13 giugno. Le posizioni per le quali il Consiglio di Stato ha aperto le candidature sono il capo dell'Ufficio di revisione, il capo dell'Alta Commissione elettorale, il vice governatore della Banca centrale, i membri del consiglio di amministrazione della Banca centrale, il numero due dell'Autorità di controllo amministrativo, il vice dell'Autorità nazionale anticorruzione, i membri della Commissione nazionale anticorruzione ed i membri del Consiglio di amministrazione della Commissione suprema per le elezioni. (segue) (Lit)