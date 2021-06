Libia: Consiglio di Stato riapre candidature per sette cariche sovrane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei Rappresentanti libica aveva in precedenza terminato la preparazione e la presentazione delle liste dei candidati per le posizioni sovrane attraverso un comitato formato dalla presidenza della Camera dei Rappresentanti, che si occupava della ricezione e dello smistamento dei file dei candidati. Queste liste includevano 9 candidati per la carica di governatore della Banca centrale della Libia, tra cui Farhat bin Qadara, che ricoprì tale carica durante il periodo del governo di Gheddafi, altri 12 candidati per la carica di vicegovernatore della Banca centrale della Libia, tra cui Mukhtar al-Taweel, direttore del Dipartimento di controllo bancario presso la Banca centrale libica, e 40 candidati alla carica di membro del consiglio di amministrazione della Banca centrale. Per quanto riguarda la posizione della Commissione nazionale anticorruzione, la Camera dei rappresentanti ha nominato 12 nomi per la sua presidenza dall'ovest libico, 10 nomi per la sua agenzia dal sud e 43 nomi per i suoi membri da varie regioni. La Camera dei Rappresentanti ha presentato 13 nomi come candidati per la carica di capo dell'Autorità di controllo amministrativo della Libia orientale e 18 per l'agenzia dell'agenzia della Libia occidentale. Le cariche sovrane sono state ripartite in base al criterio geografico sulle tre regioni del Paese: alla Cirenaica sono stati assegnati il ​​Governatore Centrale della Libia e l'Autorità di Controllo Amministrativo, alla regione di Tripoli l'Ufficio dei Conti e l'Alta Commissione Elettorale, e alla regione di Fezzan la Commissione Anticorruzione e la Corte Suprema. (Lit)