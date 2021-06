Roma 2021: Visconti (Fd'I), con Michetti e Matone più vicini a soluzione sul tema dei rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Conoscenza del territorio, elevata cultura giuridica e straordinaria propensione a mettere al centro i problemi della gente. Finalmente la chiave di volta per disegnare una capitale che risorge dalle ceneri di cinque anni di pessimo governo. Con la candidatura a sindaco per il centrodestra di Enrico Michetti e la proposta a vice sindaco di Simonetta Matone, sono certo che anche in tema di ambiente è più vicina l'individuazione della migliore soluzione per i romani in ordine alla chiusura del ciclo dei rifiuti, che restituirà decoro a una Capitale finalmente esempio e traino per tutta l'Italia" lo dichiara in una nota l'esponente di Fratelli d'Italia delegato all'Ambiente di Roma Marco Visconti. (Com)