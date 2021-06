Sud Sudan: Zaia, le pallottole al Cuamm hanno colpito anche il Veneto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, ha espresso all'organizzazione non governativa italiana Medici con l’Africa -Cuamm di Padova il suo cordoglio per la morte violenta di due loro dipendenti in Sud Sudan, dove lo scorso 7 giugno sono stati uccisi in un attacco armato ad un convoglio umanitario. "A don Dante Carraro e ai suoi straordinari volontari rivolgo le più sentite condoglianze del Veneto solidale e mie personali. I due caduti aiutavano bambini e bisognosi. Per questo la loro morte è la più straziante”, ha dichiarato Zaia in una nota. La Regione Veneto – aggiunge Zaia – ogni volta che è stato possibile ha affiancato don Dante e il Cuamm in molte iniziative umanitarie, spesso mettendo a disposizione con condivisione e convinzione le sue migliori forze, in campo sanitario e non. Per questo – conclude – quelle pallottole hanno colpito anche noi veneti, nel più profondo del cuore”. In un messaggio su Twitter, oggi il ministero degli Affari esteri ha condannato fermamente l’attacco e ha espresso il suo profondo cordoglio alle famiglie dei due cooperanti sud sudanesi rimasti coinvolti nel tragico evento. (segue) (Res)