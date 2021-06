Imprese: Antonio Paccioretti nominato dirigente preposto a redazione documenti societari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Saipem ha nominato oggi Antonio Paccioretti come dirigente preposto alla redazione del Bilancio della Società. Lo riferisce in una nota la compagnia, ricordando che Paccioretti è ad oggi direttore amministrativo e finanziario di Saipem, carica che ricopre dallo scorso 1 giugno, ed è responsabile delle funzioni Amministrazione, Finanza e Controllo della Società. In ottemperanza al Regolamento dei Mercati di Borsa Italiana, precisa Saipem, si informa che Antonio Paccioretti non detiene partecipazioni nella Società. (Com)