Vaticano: Papa, l’amore non tiene conto di colore, nazionalità e provenienza

- Videomessaggio del Santo Padre ai partecipanti al ritiro promosso da John 17 Movement, che siete riuniti a New York, nel Saint’s Joseph Seminar a cui ha parlato della grandezza dell’amore per il prossimo: “John 17 Movement è sull’amore di quanti, attorno al tavolo, prendendo un cappuccino, pranzando o mangiando un gelato, si scoprono fratelli, non per il colore, né la nazionalità, né la provenienza, né le diverse forme in cui vivono la propria fede, ma come figli di uno stesso Padre – ha spiegato Papa - e, anche se non c’è un tavolo, anche se non c’è un cappuccino, anche se non c’è un gelato, anche se non c’è un caffè, perché ci sono povertà e guerra, siamo comunque fratelli, e dobbiamo dircelo gli uni agli altri”. Il pontefice ha poi osservato: “L’amore è un incontro di vita, prima con il Signore Gesù, con la persona di Gesù, e da lì, da questo incontro di amore, nascono l’amicizia, la fratellanza e la certezza di essere figli dello stesso Padre. La vita che si condivide e si dedica a un fine superiore: l’amore può cambiare il mondo! Tutto nasce da lì, da un incontro fraterno, l’amore può cambiare il mondo, ma prima cambia noi stessi”. Poi Bergoglio ha dato appuntamento ai presenti per un incontro che era stato programma e rimandato: “C’incontreremo più avanti, speriamo presto, prima della fine dell’anno. Vi esorto a continuare a camminare insieme condividendo la vita e l’amore fraterno”. (Civ)