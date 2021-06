Germania: ministro Economia Altmaier, incentivi alle aziende per la ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale intende offrire alle aziende incentivi per la ripresa dalla crisi del coronavirus, agevolando le assunzioni di dipendenti o rimuovendo i lavoratori dalla cassa integrazione. È quanto affermato dal ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, Peter Altmaier, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Secondo l'esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), i bonus saranno in vigore “per qualche mese” e non si tratta di sussidi a lungo termine. In particolare, le aziende che possono dimostrare un declino del fatturato correlato alla crisi del coronavirus potranno ricevere un sussidio per i costi del personale. Nel calcolo degli incentivi, che partiranno da luglio prossimo, si terrà conto della differenza delle spese per il personale tra questo mese e maggio scorso. A luglio, le imprese riceveranno un sussidio del 60 per cento, ad agosto del 40 per cento e a settembre del 20 per cento. In seguito, questo aiuto non verrà più fornito. (Geb)