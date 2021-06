Covid: Usa acquisteranno 500 milioni di dosi Pfizer per altri Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti d’America acquisteranno 500 milioni di dosi del vaccino anti-Covid prodotto dalla casa farmaceutica Pfizer in collaborazione con il laboratorio tedesco BioNtech. Lo riferisce l’emittente statunitense “Cnbc”, citando fonti a conoscenza del dossier. Le dosi andranno condivise attraverso l’iniziativa Covax, il meccanismo coordinato dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), e saranno destinate a 92 paesi a basso reddito e all'Unione Africana nel corso del prossimo anno. Il presidente Joe Biden dovrebbe dare l'annuncio ufficiale in un discorso prima dell'inizio del G7. Duecento milioni di dosi – sufficienti per immunizzare completamente 100 milioni di persone – andrebbero condivise quest'anno, con la parte rimanente da donare invece nella prima metà del 2022. Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, ha detto ai giornalisti che Biden si è impegnato a condividere i vaccini perché è negli interessi strategici degli Stati Uniti dimostrare "che le democrazie sono i paesi che possono offrire migliori soluzioni per la gente”. Eravamo “l'arsenale della democrazia nella seconda guerra mondiale", ha detto Sullivan. "Saremo l'arsenale di vaccini nel prossimo periodo per aiutare a porre fine alla pandemia", ha aggiunto.(Nys)