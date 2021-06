Germania: Verdi, la base di sinistra in rivolta contro la dirigenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La base di sinistra dei Verdi è in rivolta contro la dirigenza realista-pragmatica del partito, formata dai copresidenti Robert Habeck e Annalena Baerbock, candidata cancelliera per le elezioni del Bundestag del 26 settembre prossimo. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'oggetto della contesa è il programma elettorale, che gli ecologisti approveranno al congresso in formato virtuale dell'11-13 giugno. Per la base di sinistra dei Verdi, si tratta di proposte “troppo borghesi”, quando sarebbero necessarie misure “radicali”. Secondo gli ambientalisti dissidenti, “il rischio è che i Verdi vegano superati a sinistra da Markus Soeder”, presidente dell'Unione cristiano-sociale (Csu) e primo ministro della Baviera, tra i maggiori esponenti del conservatorismo in Germania. Al tempo stesso, diversi politologi notano che che, se tornassero su posizioni radicali e intransigenti, i Verdi “non avrebbero potuto vincere alcuna elezione in passato”, men che meno quella del Bundestag. Un'osservazione ancor più rilevante ora, con il partito in calo nei sondaggi. (Geb)