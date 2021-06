Serbia-Kosovo: presidente Vucic presenterà rapporto su dialogo Belgrado-Pristina il 22 o 23 giugno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Palmer, gli Usa non fanno parte dei negoziati, ma uno "stakeholder" in questo processo. "Siamo partner impegnati per il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae), per (l'inviato Ue) Miroslav Lajcak, siamo partner impegnati per il Kosovo, siamo partner impegnati per la Serbia. Quindi, anche se non siamo seduti al tavolo o in sala quando discutiamo varie questioni, abbiamo discusso di queste questioni con tutte le parti coinvolte nel processo in numerose occasioni. Abbiamo un'immagine molto buona e chiara di quali questioni vengono discusse", ha chiarito il diplomatico. Alla domanda diretta se gli Stati Uniti avrebbero nominato un inviato speciale per il processo, Palmer ha detto di non volere guardare nella "sfera di cristallo" e dire cosa riserva il futuro. "Per ora gli Stati Uniti sono impegnati nel processo, stanno prestando particolare attenzione al processo. Sono qui oggi per dimostrare che Miroslav Lajcak ed io siamo buoni amici, parliamo al telefono di questi questioni almeno una volta alla settimana, ci incontriamo regolarmente. Siamo impegnati e impegnati nel processo di promozione della normalizzazione delle relazioni tra Serbia e Kosovo", ha aggiunto. (segue) (Seb)