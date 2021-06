Serbia-Kosovo: presidente Vucic presenterà rapporto su dialogo Belgrado-Pristina il 22 o 23 giugno (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dialogo tra Kosovo e Serbia deve concludersi con il riconoscimento reciproco dei due Paesi, ha affermato ieri lo stesso Palmer, nella conferenza stampa congiunta a Pristina con l'inviato speciale dell'Ue, Miroslav Lajcak. Come evidenziato dall'emittente "Rtk", a differenza di Palmer, Lajcak non ha invece affermato esplicitamente che il reciproco riconoscimento tra Pristina e Belgrado deve essere l'epilogo del dialogo. Secondo Lajcak, tuttavia, il 2021 ha il potenziale per essere un buon anno per i rapporti tra l'Ue e i Balcani occidentali. "Lo scopo primario di questa visita è di preparare il terreno per il primo incontro di alto livello tra il premier Kurti (kosovaro, Albin) e il presidente Vucic (serbo, Aleksandar), che si terrà tra pochi giorni", ha affermato l'inviato speciale dell'Ue. Secondo Palmer, il dialogo deve concludersi con il reciproco riconoscimento che rappresenterebbe un grande passo dei due Paesi verso l'adesione all'Ue. Gli Stati Uniti, ha assicurato Palmer, sono un partner di questo processo che sosterranno "fino al raggiungimento di un accordo finale". Secondo Palmer, in ogni caso, spetta alle due parti "identificare quali sono i compromessi necessari" e i "parametri per fare andare avanti il processo" del dialogo. (Seb)