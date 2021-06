Ucraina: ministro Esteri tedesco Maas, lavoriamo per nuova riunione del Formato Normandia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania è al lavoro per riunire nuovamente il Formato Normandia, in discute con Francia, Russia e Ucraina per risolvere il conflitto nell'est dell'ex repubblica sovietica. È quanto affermato dal ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, durate la conferenza stampa con l'omologo ucraino, Dmytro Kuleba, che ha incontrato oggi a Berlino. In particolare, Maas ha dichiarato che nella giornata di domani, 10 giugno, il direttore generale per gli Affari politici del ministero degli Affari esteri tedesco, Jens Ploetner, sarà in missione a Mosca. Il diplomatico discuterà con le controparti russe della situazione nell'est dell'Ucraina, di un possibile incontro del Formato Normandia e dell'accordo sul programma nucleare dell'Iran. (Geb)