Messico: contratto da 1,3 miliardi di euro per consorzio guidato da Alstom

- Un consorzio guidato dal gruppo francese Alstom ha ottenuto un contratto da 1,3 miliardi di euro per la fornitura di materiale destinato al "Tren Maya", una nuovo collegamento ferroviario nello Yucatan, in Messico. In un comunicato Alstom spiega di essersi associato ai gruppi locali Gami Ingeniería e instalaciones e Construcciones Urales. Alstom fornirà 42 treni della gamma X'Trapolis, insieme al sistema di segnalazione e di gestione del traffico della linea, che si estende su 1.500 chilometri. "La fabbricazione del Tren Maya comincerà immediatamente, con una manodopera messicana, dopo al firma del contratto", ha detto Maite Ramos, direttrice generale di Alstom Messico, nel comunicato.(Mec)