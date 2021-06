Farnesina: Di Stefano, con approvazione legge Zee Italia estende suoi diritti economici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sottosegretario agli Affari esteri ed alla cooperazione internazionale Manlio Di Stefano ha espresso soddisfazione per l’approvazione in Senato della legge sulla Zona Economica Esclusiva Italiana. "Con l’approvazione oggi in Senato della Legge sulla Zona Economica Esclusiva (Zee) l’Italia potrà finalmente proiettare a pieno i propri diritti economici su un’area di mare estesa fino a 200 miglia dalle proprie coste o fino al limite consentito dal diritto internazionale” ha dichiarato il Sottosegretario in una nota, nella quale sottolinea che si tratta di un provvedimento "pienamente conforme alla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (Unclos) e al diritto internazionale e risponde a una tendenza ampiamente consolidata in ambito internazionale di progressiva estensione della giurisdizione degli Stati costieri nelle acque al di là del proprio mare territoriale". Questa tendenza alla “territorializzazione del mare” - prosegue Di Stefano - è recente nel Mediterraneo e ha subito un’accelerazione negli ultimi 10 anni con l’istituzione di Zee da parte di vari Stati costieri. (segue) (Com)