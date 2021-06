Farnesina: Di Stefano, con approvazione legge Zee Italia estende suoi diritti economici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con questa legge - ha aggiunto il Sottosegretario - abbiamo finalmente colmato una lacuna del nostro diritto, e potremo stabilire una Zona Economica Esclusiva a tutela delle nostre attività economiche, come la pesca sostenibile, lo sfruttamento responsabile del sottosuolo marino, ma anche delle attività di ricerca scientifica e della protezione dell’ambiente e della biodiversità. La legge autorizza l’istituzione della Zona Economica Esclusiva tramite un ulteriore provvedimento ad hoc e, pur prevedendo che la sua delimitazione avvenga prioritariamente sulla base di accordi con gli Stati vicini interessati, consente anche prima della loro conclusione di definirne i limiti esterni in maniera unilaterale senza compromettere od ostacolare l'esito finale dei negoziati, come previsto dal diritto internazionale. (segue) (Com)