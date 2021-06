Farnesina: Di Stefano, con approvazione legge Zee Italia estende suoi diritti economici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Di Stefano, l’istituzione della Zee aumenterà le responsabilità del nostro Paese sulla gestione equilibrata e sostenibile delle risorse del mare in un’area pari a oltre il 20 per cento dell’intera superficie del Mediterraneo. “In questo processo intendiamo adottare un approccio inclusivo nella consapevolezza che non può esserci appropriazione del mare, ma piuttosto una sua gestione responsabile che ne garantisca la tutela e l’uso sostenibile delle sue ricchezze” - ha concluso il Sottosegretario. Il Ministero degli Affari Esteri assicurerà i seguiti della legge attraverso la Cabina di Regia sul Mare che ha istituito nel dicembre 2020 sotto la presidenza del Sottosegretario Di Stefano. (Com)