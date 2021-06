Riforme: Serracchiani, con voto diciottenni Senato stop a discriminazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scelta di oggi ha un grande rilievo istituzionale. Si avvicina l'approvazione definitiva di questo testo che consente a 7 classi di età, dai 18 a 25 anni, ossia poco più di 3 milioni e 700 mila elettori, di acquisire il diritto di voto al Senato. E’ un rafforzamento della nostra democrazia perché va a creare un legame nuovo tra queste generazioni e le istituzioni repubblicane. Differenziare non può significare discriminare. Questo è il nostro impegno". Lo afferma, in una nota, Debora Serracchiani, capogruppo del Pd alla Camera. (Com)