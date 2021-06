Italia-Repubblica Ceca: Di Stefano a colloquio con vice ministro Chmelar su temi bilaterali ed europei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sottosegretario ha altresì caldeggiato un atteggiamento costruttivo da parte ceca sul Nuovo Patto europeo sulla Migrazione e l’Asilo, sottolineando come il relativo negoziato “dovrà tener debito conto anche della necessità di alleviare la pressione sui Paesi di primo ingresso, attraverso adeguati meccanismi di ricollocazione dei migranti salvati in mare”. Quanto all’allargamento ai Balcani occidentali, Italia e Repubblica Ceca ne condividono il carattere strategico e concordano sulla necessità che l’Unione Europea dia ai Paesi della regione segnali chiari e tangibili di impegno: il processo di allargamento deve essere serio e credibile. Il Sottosegretario ha infine ribadito la solidarietà italiana alla Repubblica Ceca per le recenti tensioni diplomatiche con la Russia, sottolineando la necessità che i Paesi europei rimangano uniti nel difendere i valori della democrazia e del rispetto dello Stato di diritto su cui si fonda l’Unione Europea. (Com)