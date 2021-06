Lavoro: Orlando, garanzie e tutele universali a precari e Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Stiamo lavorando per dare garanzie e tutele ai lavoratori delle piccole imprese e ai lavoratori precari, insomma per dare garanzie di carattere universale. Stiamo lavorando per dare una prospettiva alle imprese che sono più in difficoltà. Stiamo lavorando per fare in modo tale che gli ammortizzatori sociali siano meglio collegati alle politiche attive e alla formazione dei lavoratori. Tutto questo lavoro sarà terminato nel mese di luglio”. Lo ha detto il ministro del Lavoro Andrea Orlando al Tg1. (Rin)