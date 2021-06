Ue: Commissione richiama la Germania per violazione principi fondamentali del diritto europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha deciso oggi di inviare una lettera di costituzione in mora alla Germania per violazione dei principi fondamentali del diritto dell'Unione, in particolare dei principi di autonomia, primato, effettività e applicazione uniforme del diritto dell'Unione, nonché del rispetto della giurisdizione della Corte di giustizia europea. La Commissione ha spiegato che il 5 maggio 2020 la Corte costituzionale federale tedesca si è pronunciata sul Public Sector Purchase Programme (Pspp) della Banca centrale europea (Bce) dichiarandolo 'ultra vires', andando oltre le sue competenze. Nella stessa sentenza la Corte costituzionale tedesca ha anche dichiarato 'ultra vires' una sentenza della Corte di giustizia ("Heinrich Weiss e altri"), senza rinviare la questione alla Corte di giustizia. Di conseguenza, la Corte tedesca ha privato una sentenza della Corte di giustizia europea della sua efficacia giuridica in Germania, violando il principio del primato del diritto comunitario. Questa è la ragione per avviare ora questa procedura di infrazione. Con ordinanza 29 aprile 2021, la Corte costituzionale tedesca ha respinto due richieste di esecuzione della sentenza del 5 maggio 2020. Tuttavia, l'ordinanza 29 aprile 2021 della Corte costituzionale tedesca non annulla le violazioni relative al principio del primato del diritto dell'Unione. La Commissione ritiene che la sentenza della Corte costituzionale tedesca costituisca un serio precedente, sia per la futura prassi della stessa Corte costituzionale tedesca, sia per le corti ei tribunali supremi e costituzionali di altri Stati membri. La Germania dispone ora di due mesi per rispondere alle preoccupazioni sollevate dalla Commissione. (Beb)