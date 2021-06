Saipem: Paccioretti nominato dirigente preposto a redazione documenti contabili societari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saipem Spa informa che il Consiglio di amministrazione, sentito il Comitato per la remunerazione e le nomine e con il parere favorevole del Collegio sindacale, ha oggi nominato dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell’art. 154-bis del D. Lgs n. 58/1998, Antonio Paccioretti, che riveste dal 1 giugno 2021 la carica di Chief Financial Officer della Società, con la responsabilità delle funzioni Amministrazione, Finanza e Controllo. In conformità a quanto richiesto dalle istruzioni al Regolamento dei Mercati di Borsa Italiana, si informa che Antonio Paccioretti non detiene azioni della Società. Lo rende noto un comunicato di Saipem. (Com)