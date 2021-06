© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Il vicepresidente del Gruppo Pd alla Camera e vicepresidente cella Fondazione Matteotti, Roberto Morassut, interverrà alla commemorazione per il 97mo anniversario dalla scomparsa di Giacomo Matteotti presso la stele commemorativa a Roma, sita sul Lungotevere Arnaldo da Brescia. Ore 8.45.- Il candidato del Pd alle primarie del centrosinistra per il sindaco Roberto Gualtieri interviene a Sky Tg24 - Ore 9.- Presentazione e discussione report Cgil sull'evoluzione del lavoro, delle imprese e dei redditi da lavoro dipendente a Roma dal 1991 al 2020". Presso la sala convegni della Camera di Commercio (Piazza di Pietra) e in diretta sui canali social Cgil – Ore 9.30.- Secondo appuntamento online del "Cantiere Roma", l'iniziativa promossa dalle ACLI di Roma e provincia in vista delle elezioni amministrative del 2021, con l'obiettivo di delineare, attraverso sei web talk, la città di oggi e di domani vista dai cittadini - Ore 15. (Rer)