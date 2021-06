Maltempo: con auto in panne resta bloccato in sottopasso allagato, soccorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della forte pioggia che è caduta sulla Capitale in città si registrano allagamenti e chiusure e sono molteplici gli interventi di vigili del fuoco e polizia locale. In particolare, intorno alle 17, alcune pattuglie del gruppo Tiburtino, sono intervenute nel sottopasso Guglielmo Sansoni per gestire la viabilità rallentata a causa allagamento, e hanno notato un'auto ferma, in panne, il cui conducente era rimasto bloccato all'interno del veicolo. I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno estratto l'uomo, che non risulta ferito, e hanno provveduto alla messa in sicurezza della strada e degli utenti in transito con l'ausilio di ulteriori pattuglie dei del gruppo Casilino, impegnate nella chiusura del tratto interessato di strada e nei servizi di viabilità. Ulteriori interventi dei caschi bianchi legati al maltempo si registrano in alcune zone della Tiburtina, Marco Simone, Prenestina, Appio, Tiberina . (Rer)