Vaccino: nel Lazio da domani prenotazioni 29-25 anni e Junior open day 12-16 anni

- Nel Lazio da domani 10 giugno alle 24:00 si aprirà la prenotazione per il vaccino anti Covid alla fascia d'età 29-25 (nati 1992-1996). Sempre da domani al via prenotazione per il primo Junior open day vaccinale 12-16 anni Pfizer, per le giornate di sabato 12 domenica 13 giugno. Partecipano anche i pediatri di libera scelta. Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Laizo, Alessio D'Amato. Le vaccinazioni avverranno in 43 punti vaccinali distribuiti in tutta la regione: 8 nella Asl Rm1; 4 nella Asl Rm 2; 5 nella Asl Rm 3; 4 nella Asl Rm 4; 4 nella Asl Rm 5; 4 nella Asl Rm 6; 5 nella Asl di Viterbo; 4 nella Asl di Frosinone; 3 nella Asl di Latina; 2 nella Asl di Rieti. Le prossime date di apertura delle prenotazioni per fasce di età sono: domenica 13 giugno alle 24:00 ultima fascia d'età 24-17 (nati 1997-2004). Infine, dal 15 giugno sarà possibile prenotare per la fascia 12-16 dal proprio pediatra. (Rer)