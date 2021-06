Roma 2021: De Vito (FI), avvocato lui magistrato lei, Michetti Matone è grande scelta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grande scelta". Così su Facebook Marcello De Vito (Fi), presidente dell'Assemblea capitolina.definisce i due candidati del centro destra a sindaco e vicesindaco di Roma. "Avvocato lui, Magistrato lei, quella di Enrico Michetti sindaco e Simonetta Matone vice è una grande scelta. Entrambi hanno grande competenza giuridico/amministrativa, ciò che serve per amministrare Roma Capitale: preparazione e conoscenza della macchina amministrativa, proprio quello che è maggiormente mancato in questa consiliatura. Neppure può valere la solfa del 'non possiamo ridare Roma a quelli che l'hanno spolpata': parliamo di due giuristi, un magistrato ed un avvocato. Forza Italia Roma Capitale li sosterrà con grande forza e convinzione. I romani hanno la grande occasione di valutare non in base ai likes ovvero al livello di esposizione mediatica (sebbene non mancanti ad entrambi), ma in base alla professionalità, alla capacità, alla competenza giuridico/amministrativa. Se questo sarà il metro, non ci sarà partita. Io sono convinto che sia la strada giusta. Forza Enrico Michetti, forza Simonetta Matone" (Com)