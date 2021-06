Clima: viceministro Esteri ceco Chmelar, transizione energetica non deve pesare su classe media

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione relativa al cambiamento climatico non è tanto se affrontare tale problematica condivisa, ma riguarda chi sosterrà le conseguenze della transizione energetica. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri della Repubblica Ceca, Ales Chmelar, nel corso di un evento organizzato dall'Istituto affari internazionali (Iai) nell'ambito della sua visita a Roma. "La redistribuzione dei costi", secondo il viceministro ceco, è la vera domanda che dobbiamo porci parlando di transizione energetica, in quanto "sarebbe insostenibile far pesare le conseguenze solo sulla classe media". "Non ne farei una distinzione geografica", ha aggiunto facendo riferimento ad esempio alle proteste avvenute in Francia con gilet gialli. Secondo Chmelar, una transizione energetica fondata solo sull'aumento del costo del carbone potrebbe portare delle "sproporzioni tra la popolazione". "La principale questione sarà poi come coordinare la risposta a livello globale", ha dichiarato. (Res)