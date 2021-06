Ambiente: Aimi (FI), istituzione Zee passo importante per dare rilievo a politica estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forza Italia vota a favore del provvedimento che autorizza l'istituzione di una zona economica esclusiva italiana oltre il limite esterno delle famose 12 miglia delle acque territoriali, in conformità peraltro con quanto previsto dal diritto internazionale. E' un passo importante per dare rilievo alla politica estera del nostro Paese e per rafforzare finalmente le nostre attività economiche nel mar Mediterraneo che sono anche le attività economiche della nostra Europa". Lo ha detto in Aula il senatore Enrico Aimi, capogruppo di Forza Italia in commissione Esteri, intervenendo in dichiarazione di voto sul provvedimento che istituisce una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale (la cosiddetta Zee). "La territorializzazione degli spazi marini, infatti, è diventata sempre più cruciale, sia dal punto di vista politico che economico, ed è per questo motivo che gli Stati cercano di limitare il più possibile le cosiddette acque internazionali, rivendicando acque inizialmente estranee alla sovranità statale - ha aggiunto -. La tutela dei diritti della marineria italiana nelle acque del Mediterraneo è imprescindibile per noi di Forza Italia, perché dobbiamo guardare anche agli interessi della pesca della marineria italiana, nonché agli accordi di natura internazionale".(Com)