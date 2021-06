Roma 2021: ticket Michetti-Matone per il centrodestra, sfida Raggi, Gualtieri e Calenda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma la coalizione del centrodestra ha schierato per la corsa al Campidoglio una coppia di professionisti provenienti dalla società civile. Il candidato sindaco sarà Enrico Michetti, professore esperto di diritto amministrativo e voce nota nelle radio romane. Vicesindaca in corsa sarà invece la giudice Simonetta Matone, volto televisivo di fama nazionale. Resta in campo l'ipotesi di quello che è stato definito un "modulo a tre" o anche "tridente" con Vittorio Sgarbi come assessore alla Cultura. La decisione è stata presa dai leader delle forze politiche della coalizione nel tavolo di oggi al palazzo dei gruppi alla Camera. Il primo a lasciare l'incontro è stato il segretario della Lega, Matteo Salvini, che ha assicurato: "La prossima settimana presenteremo la squadra per Roma e non vedo l'ora". "Due straordinari professionisti. Due persone che hanno un curriculum di tutto rispetto", ha sottolineato la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Da Forza Italia, il vicepresidente, Antonio Tajani, ha ribadito l'importanza del "centrodestra che va unito, mentre il centrosinistra ha tre diversi candidati. Combatteremo insieme la battaglia per cambiare questa città". Il diretto interessato si è detto "assolutamente lusingato" e ha ringraziato la coalizione. "Sono contentissimo del ticket la dottoressa Matone, insigne magistrato - ha affermato Michetti -. Roma è la mia città e il mio sogno. Ora iniziamo insieme questa grande avventura per restituire insieme alla città eterna il ruolo di Caput Mundi". (segue) (Rer)