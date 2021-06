Roma 2021: ticket Michetti-Matone per il centrodestra, sfida Raggi, Gualtieri e Calenda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna elettorale per le elezioni amministrative di Roma, che si terranno in autunno, entra quindi nel vivo. La sfida principale sarà a quattro: la sindaca M5s uscente Virginia Raggi; il candidato del Pd alle primarie del centrosinistra per il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che sarà confermato dalla competizione ai gazebo il 20 giugno sera; il candidato a sindaco per Azione, Carlo Calenda. Non hanno tardato a farsi sentire gli sfidanti: auguri ma anche toni che annunciano l'avvio ufficiale della campagna elettorale. "Lega Nord e Fratelli d'Italia hanno trovato un candidato a Roma ma senza un'idea per la città. Sono ancora più determinata a proseguire il lavoro di cambiamento e realizzare i progetti che abbiamo avviato in questi anni", ha scritto Raggi in un tweet. "Faccio il mio in bocca al lupo a Enrico Michetti. Ci confronteremo sui temi e la mia sarà una campagna civile. L’importante è che sia anche seria perché i romani ne hanno abbastanza di belle parole e promesse a vuoto e sanno bene quanto male ha fatto a Roma la destra di Alemanno e Meloni e quella di Salvini che oggi sostegno Michetti", ha affermato Gualtieri. "Daje, sono passati quasi 9 mesi ma ora manca poco per essere al completo. Ora non ci resta che aspettare il 20 giugno", il messaggio di Calenda affidato ai social network. Accanto ai quattro big in campo, con il ritiro di Vittorio Sgarbi, corrono poi altri candidati minori provenienti dalla società civile, tra cui: nell'area liberale Andrea Bernaudo di Liberisti italiani; nell'area progressista, Monica Lozzi di Revoluzione civica. (Rer)