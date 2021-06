Ambiente: M5s, legge su Zee fortemente voluta e che Italia aspettava da 27 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle nelle commissioni Esteri e Politiche Ue sottolineano che "con l'approvazione al Senato finalmente anche l'Italia istituisce una sua Zona economica esclusiva estendendo la sovranità sui propri mari. Parliamo - continuano i parlamentari in una nota congiunta - di uno strumento giuridico che consentirà al governo di gestire e sfruttare in maniera esclusiva le risorse naturali e minerarie presenti entro 200 miglia dalle coste italiane tutelando, oltre alla sovranità e all'interesse nazionale italiano nel Mediterraneo, tutto l'indotto economico delle nostre comunità costiere e la cosiddetta Blue economy. Ci siamo battuti per questo risultato e, in tal senso, vorremmo ricordare che il provvedimento è iniziato da una proposta di legge della nostra Iolanda Di Stasio per poi essere votato, all'unanimità, sia alla Camera che al Senato". (segue) (Com)