© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esponenti del M5s aggiungono: "E' stato un lavoro lungo molti mesi che ci rende orgogliosi di aver creduto nella necessità di stabilire un controllo sul mare che circonda il nostro Paese. Un provvedimento che l'Italia attendeva da ben 27 anni, dal 1994, data in cui la Convenzione Onu sul diritto del mare (firmata a Montego Bay nel 1982) è entrata in vigore. Oggi è una bella giornata per il nostro Paese". (Com)