Lavoro: Merlo (Maie), in arrivo nuovo bando per 400 assunzioni Farnesina all'estero

- E' in arrivo un nuovo bando interno al ministero degli Esteri per la selezione di 400 nuove assunzioni in ambito internazionale. Lo fa sapere in una nota il senatore Ricardo Merlo, presidente del Movimento associativo italiani all'estero (Maie) ed ex Sottosegretario agli Esteri, per il quale dopo le recenti 248 nuove assunzioni – tra funzionari amministrativi, contabili, consolari – e dopo il concorso che a breve consentirà l'assunzione di 27 funzionari informatici, il nuovo bando in arrivo "contribuirà a rendere più agile e veloce il lavoro presso le nostre sedi diplomatico-consolari nel mondo, migliorando i servizi consolari e quindi la qualità di vita dei nostri connazionali oltre confine". Un obiettivo, ha aggiunto Merlo, che è da sempre perseguito dal Maie: "evidentemente il lavoro svolto dal Maie all'interno dei governi Conte 1 e 2 continua a dare i suoi frutti", ha concluso. (Res)