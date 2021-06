Roma 2021: Quarzo-Barbato (Fd'I), Michetti-Matone ticket forte e credibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Eravamo fiduciosi e la nostra fiducia è stata ben riposta: con Enrico Michetti, esperto amministrativista, e Simonetta Matone, magistrato molto stimato, il centrodestra ha il ticket più forte e credibile per il futuro governo di Roma. A loro i nostri auguri e tutto il nostro sostegno". Lo dichiarano in una nota i candidati al Comune di Roma Francesca Barbato e Giovanni Quarzo unitamente agli esponenti di Fratelli d'Italia Luciano Ciocchetti e Massimiliano Maselli. (Com)