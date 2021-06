Afghanistan: incontro tra governo e talebani, focus su riavvio processo di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rappresentanti del governo dell’Afghanistan e dei talebani si sono incontrati ieri a Doha, in Qatar, per discutere del riavvio del processo di pace nel Paese dopo un’interruzione di alcuni mesi. La notizia è stata confermata su Twitter dal portavoce dei talebani, Shuhail Shaheen, secondo cui l'incontro ha visto la partecipazione dei capi di entrambe le delegazioni, insieme ad alcuni negoziatori. Al centro del colloquio “i temi in agenda”, ha detto Shaheen, oltre che “un’accelerazione del processo dei negoziati afgani e il raggiungimento di un’intesa reciproca al riguardo”, ha aggiunto. Il colloquio di ieri, preceduto da un altro incontro avvenuto a metà del mese scorso, giunge dopo il rallentamento e l’interruzione dei colloqui di pace avvenuta lo scorso aprile, quando gli Stati Uniti hanno annunciato il ritiro delle loro forze dal Paese entro il prossimo 11 settembre. La notizia aveva suscitato l’ira dei talebani, per i quali l’annuncio rappresentava una violazione di un accordo, concluso precedentemente con l’amministrazione dell'ex presidente Donald Trump, che prevedeva il ritiro delle truppe entro maggio. (Res)