Riforme: in corso in Aula Camera dichiarazioni voto su elettorato per elezione Senato

- Sono in corso, nell'aula della Camera, le dichiarazioni di voto finale sulla proposta di legge costituzionale di modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica. Il provvedimento, che riduce il limite di età per gli elettori del Senato da 25 a 18 anni, uniformandolo così a quello di Montecitorio, è stato approvato, in un testo unificato, in prima deliberazione, dalla Camera e approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione, dal Senato. (Rin)