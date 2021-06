Ucraina: ministro Esteri tedesco Maas, situazione ancora insoddisfacente nell'est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione in Ucraina orientale è “ancora insoddisfacente” ed è “necessaria volontà politica nella stabilizzazione del cessate il fuoco allo scopo di ottenere un progresso sostanziale nello sminamento, nello scambio dei prigionieri e nella formula Steinmeier”. È quanto affermato dal ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, durate la conferenza stampa con l'omologo ucraino, Dmytro Kuleba, che ha incontrato oggi a Berlino. Proposta nel 2015 dall'allora ministro degli Ester tedesco Frank-Walter Steinmeier, oggi presidente della Germania, la formula Steinmeier si inserisce negli accordi di Minsk per la conclusione del conflitto in Ucraina orientale. Si tratta, in particolare, dell'ordine cronologico tra l'entrate in vigore della legge sullo statuto speciale delle regioni di Donetsk e Luhansk e lo svolgimento delle elezioni nei due territori. Al riguardo, la formula Steinmeier prevede che l'efficacia della legge sullo statuto speciale sia provvisoria nel giorno del voto. Il provvedimento diventerebbe efficace dopo un giudizio positivo delle elezioni dato dalla missione di osservazione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce). (Geb)