Decreto Riaperture: Sportiello (M5s), ripresa prosegue, premiata linea prudenza

- "Da quando è iniziata questa pandemia, l'approccio che i governi e la maggioranza del Parlamento hanno deciso di assumere si è sempre orientato sui criteri di proporzionalità e adeguatezza. Grazie alle misure per il contenimento dei contagi e l'incedere della campagna vaccinale, è stato possibile rimodulare il coprifuoco e consentire riaperture durature". Lo ha affermato Gilda Sportiello, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Affari sociali e Sanità della Camera, durante il suo intervento di oggi a Montecitorio sul decreto Riaperture. "Come M5s - ha aggiunto - abbiamo sempre sostenuto la linea delle riaperture graduali e progressive, sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici al solo fine di tutelare la salute pubblica e il tessuto economico, a differenza di chi invece non ha fatto altro che cavalcare il malcontento solo per ottenere facile consenso. Abbiamo lavorato per migliorare ulteriormente il testo di questo decreto e ci sono alcuni punti di cui siamo particolarmente orgogliosi: come gli emendamenti che permettono agli ospiti delle Rsa di poter ricevere visite e di poter uscire. Perché sappiamo bene che l'impossibilità di poter vedere i propri cari, ha causato a queste persone drammatiche sofferenze fisiche e psicologiche". (segue) (Com)