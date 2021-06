Decreto Riaperture: Sportiello (M5s), ripresa prosegue, premiata linea prudenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo poi intervenuti - ha proseguito Sportiello - con un nostro emendamento per accogliere le osservazioni del garante della privacy riguardanti il Green pass, per fare in modo che le informazioni riportate nei certificati non siano eccedenti quelle necessarie. Aggiungiamo che stiamo lavorando alla gratuità dei tamponi, per garantire a tutti il diritto di spostarsi e di viaggiare senza alcuna discriminazione economica. Non possiamo dimenticare quanto questa emergenza sanitaria e globale abbia squarciato il velo sulle disuguaglianze che esistono nel nostro Paese, anche per quanto riguarda l'accesso al vaccino contro il Covid. Per questo è importante integrare il piano vaccinale, coinvolgendo enti locali e associazioni, per arrivare a vaccinare le persone senza dimora, che vivono in insediamenti informali, i rifugiati o i richiedenti asilo. Questa pandemia - ha concluso Sportiello - ha mostrato a tutti l'importanza del Servizio pubblico e soprattutto che nessuno si salva da solo". (Com)