Libia: Tebboune, Algeria disposta ad accogliere colloqui riconciliazione intra-libica

- Il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, ha ribadito oggi il "sostegno illimitato" dell'Algeria ai libici nella ricostruzione dello Stato libico, "in modo da preservarne la sovranità e l'unità". Ciò è avvenuto in occasione di un incontro tra il capo dello Stato di Algeri e i due vicepresidenti del Consiglio presidenziale libico, Musa al Koni e Abdullah al Lafi, in visita nella capitale algerina. Tebboune ha sottolineato inoltre che l'Algeria è sempre pronta ad accogliere gli incontri per la riconciliazione "tra i fratelli libici, in risposta alla richiesta dei fratelli libici". Da parte loro, i membri della delegazione libica hanno ringraziato Tebboune per "la posizione dell'Algeria, e per la sua disponibilità a tendere la mano al popolo libico". (Ala)