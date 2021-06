© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguri di buon lavoro al presidente Urso per l'importante carica che ricoprirà. Bene che il Copasir riprenda l'attività per il bene del Paese". Lo afferma, in una nota, il deputato del Pd, eletto nella circoscrizione estero, Nicola Carè. (Com)